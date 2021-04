IPL 2021 राजस्थान रॉयल्सचा तगडा धक्का, बेन स्टोक्सनंतर जोफ्रा आर्चरही स्पर्धेतून बाहेर

इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल 2021) च्या 14 व्या हंगामात पॉइंट टेबलमध्ये तळाशी असलेल्या राजस्थान रॉयल्सला तगडा धक्का बसला आहे. वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर आयपीएलमधून बाहेर फेकला गेला आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने देखील यास दुजोरा दिला आहे. बेन स्टोक्स यानंतर आयपीएलमधून बाहेर फेकला गेलेला आर्चर राजस्थानचा दुसरा खेळाडू आहे.

जोफ्रा आर्चर याच्या बोटाला दुखापत झाली आहे. आर्चरच्या बोटावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तो आयपीएलमध्ये खेळू शकणार नाही. यामुळे राजस्थानच्या संघाला धक्का बसला आहे.

BREAKING: Jofra Archer will not play at #IPL2021.

He will begin full training with Sussex next week, with an aim to play in the County Championship in mid-May. pic.twitter.com/cR4EVWn0NB

