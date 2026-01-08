पश्चिम बंगालमध्ये जन्म अन् केरळशी नाळ; ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्डकप संघात निवड झालेला जॉन जेम्स कोण आहे? जाणून घ्या…

नामेबिया आणि झिम्बाब्वेमध्ये 15 जानेवारी 2026 पासून 19 वर्षांखालील खेळाडूंचा वर्ल्डकप सुरू होत आहे. या वर्ल्डकपमध्ये हिंदुस्थानच्या तरुण खेळाडूंकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. मराठमोळ्या आयुष म्हात्रे याच्या नेतृत्वात हिंदुस्थानचा तरुण संघ मैदानात उतरला असून वैभव सूर्यवंशीच्या फटकेबाजीवरही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाच्या संघातही एका हिंदुस्थानी वंशाच्या खेळाडूची वर्णी लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जन्मलेल्या आणि केरळशी नाळ असलेल्या जॉन जेम्स याला संघात स्थान मिळाले आहे.

जॉन जेम्स याचा जन्म 20 फेब्रुवारी 2007 रोजी पश्चिम बंगालच्या खरगपूर येथे झाला. जॉनच्या जन्मानंतर त्याचे कुटुंब ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरित झाले. त्याचा प्रवास फुटबॉलच्या मैदानातून सुरू होऊन क्रिकेटच्या खेळपट्टीपर्यंत पोहोचला. त्याचे पहिल प्रेम फुटबॉल होते, मात्र वयाच्या नवव्या वर्षी तो क्रिकेटकडे वळला. फुटबॉलमुळे लांब स्पेल टाकणे आणि मैदानात चपळ क्षेत्ररक्षण करणे शक्य झाल्याचेही जॉन मान्य करतो.

