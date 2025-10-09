कोर्टात न्यायाधीशांनी कमी बोलले पाहिजे, बूट फेकीच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची प्रतिक्रीया

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणावर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. 6 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना वकील राकेश किशोर यांनी ‘सनातन का अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान’ अशा घोषणा देत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना वेळीच ताब्यात घेतले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी बूट फेकण्याच्या घटनेसाठी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांना जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की न्यायाधीशांनी न्यायालयात कमी बोलले पाहिजे आणि उपदेश करू नये. ७२ वर्षीय वकील राकेश किशोर यांनी न्यायालयात सीजेआय गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. किशोर यांनी दावा केला की, सरन्यायाधीश यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे ते दुखावले गेले.
काटजू यांनी X वर लिहिले, “मी सरन्यायाधीशांवर बूट फेकल्याचा निषेध करतो, परंतु खजुराहोमध्ये भगवान विष्णूच्या मूर्तीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी स्वतः ही घटना घडवून आणली. ते म्हणाले, ‘तुम्ही म्हणता की तुम्ही विष्णूचे महान भक्त आहात. जा आणि देवतेला काहीतरी करायला सांगा. जा आणि प्रार्थना करा.'”
त्यांनी पुढे लिहिले, “अशा टिप्पण्या अनावश्यक होत्या; त्या अयोग्य आणि अनावश्यक होत्या. त्यांचा खटल्याच्या कायदेशीर मुद्द्यांशी काहीही संबंध नव्हता. न्यायाधीशांनी न्यायालयात कमी बोलले पाहिजे; त्यांनी उपदेश, उपदेश किंवा व्याख्यान देऊ नये.”