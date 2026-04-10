पश्चिम रेल्वेवर रविवार १२ एप्रिलला सांताक्रूझ आणि गोरेगाव दरम्यान ‘जम्बो ब्लॉक’

पश्चिम रेल्वेवर रविवार १२ एप्रिलला, सांताक्रूझ आणि गोरेगाव दरम्यान ‘जम्बो ब्लॉक’ घेण्यात येणार आहे. रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीची कामे करण्यासाठी हा ब्लाॅक घेण्यात येईल. यावेळी सांताक्रूझ आणि गोरेगाव स्थानकांदरम्यान ‘अप’ आणि ‘डाऊन’ जलद मार्गावर सकाळी १०:०० ते दुपारी १५:०० वाजेपर्यंत, अशा पाच तासांचा ‘जम्बो ब्लॉक’ घेण्यात येईल.

पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, या ब्लॉक कालावधीत सांताक्रूझ आणि गोरेगाव दरम्यानच्या जलद मार्गावरील सर्व गाड्या धीम्या मार्गावरून चालवल्या जातील. याव्यतिरिक्त, या ब्लॉकमुळे काही उपनगरीय सेवा रद्द राहतील, तर बोरीवली आणि अंधेरीच्या दिशेने जाणाऱ्या काही सेवा हार्बर मार्गावरून केवळ गोरेगावपर्यंतच चालवल्या जातील. प्रभावित होणाऱ्या गाड्यांची सविस्तर यादी उपनगरीय विभागातील सर्व स्थानकांवरील स्टेशन मास्टर्सकडे उपलब्ध असेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नितीश कुमार यांना भाजपने धोका दिला, अखिलेश यादव यांची टीका

‘नितीश युगाचा अंत’, नितीश कुमारांनी राज्यसभेत शपथ घेतल्यानंतर काँग्रेसची टीका

महाकुंभची ‘व्हायरल गर्ल’ मोनालिसाचे लग्न वादाच्या भोवऱ्यात

पंतप्रधान मोदींनी देशातील महिलांची माफी मागायला हवी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

‘डिजिटल अटके’च्या नावाखाली सायबर फसवणुकीचा प्रयत्न; 8वीतील मुलाच्या प्रसंगावधानामुळे लाखोंची फसवणूक टळली

“सापावर विश्वास ठेवू शकतो, पण भाजपवर नाही”; ममता बॅनर्जींचा जोरदार हल्लाबोल

19 वर्षीय तरुणीला BMW मध्ये नोकरी? LinkedIn पोस्ट व्हायरल; ‘पर्सनल ब्रँडिंग’वर नवा वाद

LDF संपणार, नवा काळ सुरु होणार; केरळमध्ये कमबॅक करण्याचा काँग्रेसचा विश्वास

6 महिन्यात समान नागरी कायदा; भाजपचा पश्चिम बंगालच्या जाहीरनाम्यात वादा, लाडक्या बहिणींनाही 3 हजाराचे वचन