जुन-जुलैमध्ये कोरोनाचा धोका आणखी वाढणार, एम्सच्या अधिक्षकांचा इशारा

हिंदुस्थानातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. गुरुवारपर्यंत हा आकडा 50 हजाराच्या पार पोहोचला आहे. अशातच कोरोनाचा आकडा लवकरच कमी होईल अशी अपेक्षा असताना एम्सच्या अधिक्षकांनी एक धक्कादायक इशारा दिला आहे. एम्सचे अधिक्षक रणदीप गुलेरिया यांनी येत्या जुन जुलैमध्ये कोरोनाचा धोका वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

According to modeling data&the way our cases are increasing, it is likely that peak can come in June&July. But there are many variables&with time only we will know how much they are effective&the effect of extending the lockdown: Randeep Guleria, AIIMS Director #COVID19 pic.twitter.com/G28on79Wzy

