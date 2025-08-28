बीडच्या मराठा आंदोलकाचा जुन्नरमध्ये हृदयविकाराने मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यासाठी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील मुंबईत येणार आहेत. 29 ऑगस्टपासून ते आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. यासाठी त्यांनी मुंबईकडे कूच केली असून त्यांच्यासोबत मराठा समाजाचे हजारो लोक आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून मराठा लोक मुंबईकडे मार्गस्थ झाले आहेत. याच दरम्यान एका मराठा आंदोलकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आंदोलनासाठी बीड जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात आंदोलनकर्ते रवाना झाले आहेत. हे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्यासोबत जुन्नर येथे पोहोचल्यानंतर आंदोलनकर्ते सतीश देशमुख यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. ते बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील वरपगाव येथील रहिवासी होते.

प्राध्यापक जखमी

दरम्यान, केज येथील प्राध्यापक गणेश धपाटे हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आजच्या रॅलीत सहभागी झाले होते. त्यांना एका वाहनाने धडक दिलेली असून ते गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना मंचर येथील सिटी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नांदेड जिल्ह्यात 17 मंडळात अतिवृष्टी; निझामसागर धरणाचे 29 दरवाजे उघडले, रेल्वे वाहतूकही विस्कळीत

भाजप उपाध्यक्षांवर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप, महिलेच्या लेटर बॉम्बने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Beed news – धारूर तालुक्यात मुसळधार, वाण नदीला आलेल्या पुरात कार आणि रिक्षा वाहून गेली, एकाचा मृत्यू, एक बेपत्ता

लालबागच्या राजाची दानपेटी उघडली, पहिल्याच दिवशी अर्पण झाला डॉलर्सचा हार

Latur News – मुसळधार पावसामुळे लातूर जिल्ह्यातील 39 मार्गांवरील वाहतूक प्रभावित

टिटवाळा-आंबिवली दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये बिघाड, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत

पहिला वाढदिवस ठरला शेवटचा, केक कापला अन् 5 मिनिटात इमारत कोसळली; माय-लेकीचा मृत्यू, वडील बेपत्ता

Latur News – मांजरा नदीचे पाणी पात्राबाहेर, नदीचे रौद्र रूप पाहून धडकी भरतेय

Latur News – रेणापूर मध्यम प्रकल्पाची दोन दारं उघडली