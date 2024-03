न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांचा राजीनामा, भाजपमध्ये प्रवेश करणार

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत येत्या 7 मार्चला भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच ते भाजपकडून निवडणूक लढवणार असल्याचेही संकेत त्यांनी दिले.

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Former Calcutta High Court judge Justice Abhijit Gangopadhyay says, “Maybe on 7th (March) in the afternoon. There is a tentative program, when I will join BJP.” pic.twitter.com/IoMosl7PVJ

— ANI (@ANI) March 5, 2024