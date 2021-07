मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना हायकोर्टाने ठोठावला 5 लाखांचा दंड, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दणका देत 5 लाखांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाची प्रतिमा मलीन केल्याप्रकरणी त्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

Calcutta High Court imposes a fine of Rs 5 lakhs on West Bengal CM Mamata Banerjee for putting the judiciary in a bad light. The amount will be used for lawyers families who have been affected by COVID19

