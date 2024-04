Delhi Liquor Policy : के. कविता यांना दिलासा नाही, न्यायालयीन कोठडीत केली वाढ

कथित दिल्ली मद्य धोरण मनी लाँड्रींग प्रकरणात तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या आणि भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के. कविता यांना दिल्ली राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. त्यांना 15 मार्च 2024 ईडीने अटक केले होते. याआधी सोमवारी के. कविता यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता.

सुनावणी दरम्यान के. कविता म्हणाल्या, ”ही राजकीय सूडाचे प्रकरण, विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीचा डाव आहे, याप्रकरणी केंद्रिय तपास यंत्रणेने कोठडीत माझा जबाब आधीच नोंदवून घेतला आहे”. सोमवारी 8 एप्रिल रोजी न्यायालयाने के. कविता यांचा अंतरिम जामीन फेटाळला होता. राऊज एवेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी के. कविता यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, त्यांना अंतरिम जामीन देण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही.

Delhi’s Rouse Avenue Court extends the judicial custody of BRS MLC K Kavitha till April 23, in excise policy money laundering case

She was arrested by the Enforcement Directorate on March 15, 2024. https://t.co/pU1wbTeCSg

