पाळीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अतिशय अज्ञानी! स्मृती इराणींच्या वक्तव्याचा महिला नेत्याकडून समाचार

मासिक पाळीच्या भरपगारी सुट्टीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी विरोध दर्शवणारं वक्तव्य केलं होतं. त्या वक्तव्याचा समाचार घेताना तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची मुलगी आणि भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांनी हा अज्ञानी दृष्टिकोन असल्याचं म्हटलं आहे.

मातृत्वाच्या रजेप्रमाणे महिलांना मासिक पाळीच्या काळातही भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी अशी मागणी होत होती. या मागणीसंदर्भात बोलत असताना केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी महिलांना मासिक पाळी दरम्यान भरपगारीसु्ट्टी देण्याच्या कल्पनेला सक्त विरोध दर्शवला. बुधवारी राज्यसभेत खासदार मनोज झा यांनी महिलांच्या मासिक पाळीबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, ‘मासिक पाळी हा महिलांच्या जीवनातील एक नैसर्गिक भाग आहे. मासिक पाळीचे हे चक्र म्हणजे काही दिव्यांगत्व नाही त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन सुट्टीचा युक्तिवाद करता येणार नाही. महिलांच्या या समस्येचा उगाचच बाऊ करु नये.’ मासिक पाळीच्या रजेमुळे अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांविरुद्ध भेदभाव निर्माण होऊ शकतो. मासिक पाळी येत नाही अशा महिलांना ही संधी नाकारली जाईल ज्यामुळे हा एकप्रकारचा भेदभाव ठरेल असा युक्तिवाद इराणी यांनी केला होता.

Disheartened by the Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani Ji’s dismissal of menstrual struggles in Rajya Sabha. As a woman, it’s appalling to see such ignorance, for our struggles, our journeys isn’t a consolation, it deserves a level playing field and that’s… pic.twitter.com/vj9wbb0A4f

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 15, 2023