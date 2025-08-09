मिंधे गटाच्या कल्याण ग्रामीण तालुकाप्रमुखाला महिलेने चोपले; नेवाळीतील घटना

सामना ऑनलाईन
|

बदलापूर पाइपलाइन रोडवरील नेवाळी नाका परिसरात घडलेल्या एका प्रकारामुळे मिंधे गटाची ग्रामीण भागात मोठी नाचक्की झाली आहे. कल्याण ग्रामीण तालुकाप्रमुख चैनू जाधव यांनी किरकोळ वादातून एका दुकानदाराच्या कानशिलात लगावल्यानंतर संतापलेल्या दुकानदाराच्या पत्नीने जाधव यांना छत्रीने चांगलाच चोप दिला. या घटनेचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल होता आहे.

कल्याण ग्रामीणमधील नाका येथे चैनू जाधव यांनी किरकोळ कारणावरून एका दुकानदारासोबत वाद घातला. बाचाबाचीनंतर वाद चिघळला आणि जाधव यांनी दुकानदाराच्या कानशिलात लगावली. यावरून संतापलेल्या दुकानदाराच्या पत्नीने तिथेच असलेल्या छत्रीने जाधव यांना चोप दिला. हा सर्व प्रकार दुकानाबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच मिंधे गटाचे हसे होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी ‘च’ चिखलाचा; तलासरीतील बेंडगपाड्यात शैक्षणिक विकासाचा फक्त ‘भुसा’च

राजस्थानमधील दरोडेखोरांचा महाराष्ट्रात धुमाकूळ; गुन्हे शाखा घटक 1 ने मुसक्या आवळल्या

सरकारचे पाप; किल्ले रायगडाच्या पायरी मार्गावरील संरक्षक भिंत ‘धारातीर्थी’, बांधकाम खात्याच्या कामाची पोलखोल

ठाण्याच्या शास्त्रीनगरात क्लस्टर घोटाळा; बिल्डरने रहिवाशांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रे पालिकेला दिली

ठाण्यात वाहतूककोंडी, प्रदूषण वाढले.. चालायला फुटपाथ नाहीत; नियम बदलले आहेत काय? माजी न्यायमूर्तींनी शिंदेसमोरच काढले समस्यांचे वाभाडे

देशाची तीनही दलं आणखी पॉवरफुल होणार, 67 हजार कोटींच्या संरक्षण करारांना मंजुरी

इडली विक्रेत्याची मुजोरी; मराठीबद्दल अपशब्द, मनसेने दिला चोप

एका दुर्घटनेवरून एअर इंडियाची बदनामी करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी

मस्तच! प्रत्येक प्रश्नांना तज्ञांप्रमाणे उत्तर मिळणार, ओपनएआयचे ‘चॅट जीपीटी- 5’