2022 मध्ये लग्न अन् 2037 मध्ये घटस्फोट; रणबीर-आलियाबाबत अभिनेत्याची भविष्यवाणी

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक म्हणजे अभिनेता रणबीर कपूर आणि अभिनेत्री आलिया भट्ट. या दोघांना एकत्र पाहायला चाहत्यांना आवडत असून त्यांनी लवकरच लग्न करावे अशी चाहत्यांची इच्छा आहे. आता ही इच्छा कधी पूर्ण होते याचे उत्तर काळच देईल. मात्र दोघांच्या लग्नाबाबत अभिनेता आणि कथित क्रिटिक कमाल राशिद खान (Kamaal R Khan) याने एक भविष्यवाणी केली असून रणबीर-आलियाचा संसार 15 वर्षच चालेल आणि त्यानंतर घटस्फोट होईल, असे म्हटले आहे.

कमाल राशिद खान याने ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्या लग्नाबाबत भविष्यवाणी केली आहे. ‘2022 च्या अखेरपर्यंत रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांची लग्न होईल. परंतु रणबीर कपूर लग्नानंतर 15 वर्षाच्या आत आलियापासून घटस्फोट घेईल’, असे ट्वीट कमाल राशिद खान याने केले आहे. याचा अर्थ दोघांचा संसार 2022 ते 2037 पर्यंतच सुखाने चालेल अशी भविष्यवाणी कमाल राशिद खान याने केली आहे.

Prediction 08- Ranbir Kapoor and Alia Bhatt will get married max till end of 2022. But Ranbir Kapoor will divorce her within 15 years after marriage! — KRK (@kamaalrkhan) July 13, 2021

नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल

दरम्यान, रणबीर आणि आलियाचे लग्न आणि घटस्फोट याबाबत भविष्यवाणी केल्याने केआरके सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे. नेटकऱ्यांनी त्याला चांगलेच झोडपले असून अशी भविष्यवाणी कोणी कसे काय करू शकतो, असे म्हटले आहे. तसेच ही वाईट सवय सोड आणि दुसऱ्यांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नको व स्वत:च्या करिअरकडे लक्ष दे, असे म्हणत नेटकऱ्यांनी कमाल राशिद खान याचे कान टोचले आहेत.

First stop this dirty habit… have some shame on interfering in others personal life — Gayathri_varia (@GayathriVaria) July 13, 2021

Predict karte karte apna future dekhna mat bhul. Check karthe rehna kiske hathoon marna likha hai tera — Sreehredhay N Prabhu (@sreehredhay) July 13, 2021

Rubbish can’t predict like this.. We all thought bipasha, abhishek will get divorced but they are fine touchwood — Bhakt Nahi Hu (@Gaurang22770493) July 13, 2021

‘ब्रह्मास्त्र’मध्ये दिसणार एकत्र

रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट हे दोघे लवकरच आगामी चित्रपटात एकत्र दिसणार आहे. ‘ब्रह्मास्त्र’ असे या चित्रपटाचे नाव असून रणबीर-आलियासह यात महानायक अमिताब बच्चन, नागार्जून आणि मौनी रॉय हे प्रमुख भूमिकेत दिसतील.