Kamaal R. Khan कमाल आर खान करणार राजकारणात प्रवेश? ट्विट करून दिले संकेत

बॉलिवूड फिल्म अभिनेता व विनयभंग प्रकरणात जामीनावर बाहेर असलेला कमाल आर खान उर्फ केआरके कायम त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असतो. कमाल आर खानने नुकतेच एक ट्विट केले असून त्या ट्विटच्या माध्यमातून त्याने राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

I am considering to join a political party soon. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!🙏🏼🌹

— KRK (@kamaalrkhan) September 15, 2022