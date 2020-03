Live- मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवणार, पत्रकार परिषदेत घोषणा

मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार कोसळणार हे निश्चित झालं आहे. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजेच कमलनाथ यांनी राजीनामा देण्याचं ठरवलं आहे. ते शुक्रवारीच राज्यपालांना भेटून राजीनामा देणार आहेत. कमलनाथ यांना विधानसभेत शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही हे कळाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला असावा असे सांगितले जात आहे.

कमलनाथ यांनी शुक्रवारी एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी त्यांचे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाजप षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप केला. आपलं आजपर्यंतचे राजकारण हे निष्कलंक राहिले आहे आणि भाजपप्रमाणे आपण सरकार वाचवण्यासाठी तडजोड करणार नाही असं सांगत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले.

