कलाकारांना धमकावण्यापेक्षा बाळासाहेब ठाकरे यांचा इतिहास वाचा, कामराचे सरनाईकांना चोख उत्तर

हक्कभंगाच्या कारवाईवरून धमकावणाऱया शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांना ‘स्टॅण्ड अप कॉमेडियन’ पुणाल कामराने चोख उत्तर दिले आहे. कलाकारांना धमकावण्यापेक्षा हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा इतिहास वाचा, असा मिश्किल सल्ला देणारी पोस्ट सोशल मीडियावर कामराने लिहिली आहे. बाळासाहेब यांनी रेखाटलेले एक व्यंगचित्रही त्याने ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टला जोडले आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून तत्कालीन पंतप्रधानांसह अनेक सत्ताधारी व्यक्तींवर उपरोधिक टीका केली आणि त्यांची थट्टा उडवली. मात्र यासाठी त्यांना कधीही विशेषाधिकार भंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही. राजकीय उपहास हा त्या राजकीय विचारसरणीचा पाया राहिला आहे, ज्याचा खरा वारसदार असल्याचा दावा शिंदे करतात, असा टोला कामराने पोस्टमध्ये लगावला.

बाळासाहेब ठाकरेंच्या राजकीय वारशाचे रक्षण करण्यामध्ये व्यंगचित्रकार आणि उपहासकारांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचाही समावेश असेल अशी कोणीही कल्पना करेल, याची आठवणही कामराने सरनाईक यांना करून दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराणने अमेरिकेच्या अटी शर्ती नाकारल्या, २१ तासांची चर्चा निष्फळ; अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

मिले सूर मेरा तुम्हारा… दादरमध्ये आंतरशालेय भारतीय समूहगान स्पर्धा

भविष्य निधी कर्मचारी संघटनेवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचा भगवा

भांडवल, धोरणांवर आर्थिक महासत्ता होता येणार नाही; सरन्यायाधीशांनी टोचले मोदी सरकारचे कान

 ‘सह्याद्री एक्स्प्रेस’वर मध्यरात्री दरोडा, कराडजवळ शेणोलीत सिग्नलमध्ये बिघाड करून प्रवाशांना लुटले; मिरज लोहमार्ग पोलिसांचा तपास सुरू

high court mumbai

अपघाताच्या भरपाईवर व्याज मिळणार, अर्ज दाखल केल्यापासूनची तारीख धरणार ग्राह्य

सरकारी नोकरीतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वाद, हायकोर्टाचा कर्मचाऱ्यांना दिलासा, गुन्हा दाखल करण्यास मनाई

Mumbai High court

सरकारच्या दिरंगाईचा फटका उमेदवारांना नको! एपीपी भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादा उलटलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारा, हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांना दिलासा

ट्रेंड – कोणतीही पदवी नाही, तरी मिळाली दमदार नोकरी!