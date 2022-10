झिम्बाब्वेचे कौतुक केल्याने कामरान अकमल ट्रोल, पाकिस्तानी चाहते म्हणाले ‘हा तर साप’

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा गुरुवारी ICC T20 विश्वचषक 2022 मध्ये सलग दुसरा पराभव झाला. हिंदुस्थान विरुद्धचा अटीतटीचा सामना चार विकेट्सने गमावल्यानंतर पाकिस्तानने शेवटच्या चेंडूवर झिम्बाब्वेविरुद्ध देखील एका धावेने पराभव झाला. या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंनी बाबर आझम अँड कंपनीला खडेबोल सुनावले आहेत. पण सर्वांमध्ये कामरान अकमलचे ट्विट सर्वात वेगळे होते. कामरान अकमलने झिम्बाब्वे संघाचा विजय साजरा करतानाचा व्हिडिओ शेअर करून त्यांचे कौतुक केले. मग काय, यानंतर क्रिकेट चाहत्यांनी त्याला प्रचंड ट्रोल करायला सुरुवात केली.

कामरानने आपल्या ट्विटमध्ये झिम्बाब्वेचे कौतुक करत लिहिले की, तुम्ही या सेलिब्रेशनला पात्र आहात. तुम्ही खूप छान खेळलात. तुम्ही ज्या प्रकारे 130 रन्सचे टार्गेट डिफेंड केले ते खूपच आश्चर्यकारक होते..अभिनंदन. तर याच ट्विटमध्ये त्याने पाकिस्तान संघाला म्हटले की पाकिस्तान संघासाठी शब्द कमी पडतील. त्यांनी घोर निराशा केली आहे.

You guys deserve this celebration..very well played.the way you boys defended 130 runs target was just so amazing..Congrats @ZimCricketv @SRazaB24 👏🏻 short of words for team Pakistan 😔 just a sheer disappointment #PAKvsZIM #T20WC2022 pic.twitter.com/rQhxZdgcYJ

— Kamran Akmal (@KamiAkmal23) October 27, 2022