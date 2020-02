तेजस – कंगणाचा डॅशिंग लूक, पोस्टरवरून चित्रपटाची उत्सुकता वाढली

बॉलीवूडमध्ये आपल्या बिनधास्त, बोल्ड भूमिकेतून चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी कंगणा रनौत ही आता नव्या रुपात दिसणार आहे. कंगणाचा नवीन चित्रपट ‘तेजस’चं पोस्टर चित्रपट दिग्दर्शकांनी आज लाँच केले आहे. यामध्ये कंगणा ही हवाई दलाच्या महिला वैमानिकाच्या रुपात पाहायला मिळत असून डॅशिंग लूक असलेले हे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

रणभूमीवरील धावपट्टीवर उभे असलेले लढाऊ विमान, धुळीचे लोट, आणि डोळ्यावर काळा गॉगल असलेली ऐटीत चालणारी महिला पायलट म्हणजेच कंगना असे या पोस्टरमध्ये दिसत आहे. सर्वेश मेवाडा लिखित आणि दिग्दर्शित तसेच रॉनी स्क्रूवालाच्या ‘आरएसव्हीपी’मधून ‘तेजस’ चित्रपट लवकरच पडद्यावर झळकणार आहे.

आम्ही लष्करावर आधारित उरी द सर्जिकल स्ट्राईक नावाचा चित्रपट आणला होता. त्यानंतर आता आम्ही देशातील हवाई दलातील महान वैमानिकांची कहाणी समोर आणणार आहोत, त्यांनी देशाला पहिलं स्थान दिलं आहे.

IT’S OFFICIAL… #KanganaRanaut as Air Force pilot in #Tejas… Produced by Ronnie Screwvala… Will be RSVP’s second film [after #Uri] on our brave soldiers… Directed by Sarvesh Mewara… April 2021 release. #TejasFirstLook pic.twitter.com/s2nIhD8eNS

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 17, 2020