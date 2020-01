बिग बॉसच्या मंचावर कंगनाने घेतला दबंग सलमान खानशी ‘पंगा’

View this post on Instagram

@team_kangana_ranaut lekar aayi hai @BeingSalmanKhan ke liye bade entertaining pangeonly on #WeekendKaVaar! Dekhiye yeh masti bhara episode aaj raat 9 baje! Anytime on @voot @Vivo_India #BB13 #BiggBoss13 #BiggBoss #SalmanKhan