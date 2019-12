अभिनेत्री कंगना रणौत होणार ‘आई’, रंगोली चंडेलने केला खुलासा

आपल्या बेधडक विधानांनी आणि तितक्याच सशक्त भूमिकांनी नेहमी चर्चेत राहणारी अभिनेत्री कंगना रणौत सध्या चांगलीच व्यग्र आहे. तिचे मणिकर्णिका आणि जजमेंटल है क्या हे चित्रपट हिट झाले आहेत. त्यामुळे तर ती चर्चेत होतीच, आता कंगना तिच्या ‘आई’पणामुळे चर्चेत आली आहे.

कंगनाचा आगामी चित्रपट पुढील वर्षी प्रदर्शित होणार आहे. ‘पंगा’ असं नाव असलेल्या या चित्रपटात कंगना एका कबड्डी खेळाडूची भूमिका साकारणार आहे. पण, त्या चित्रपटाशी संबंधित आणखी एक आनंदाची बातमी कंगनाच्या चाहत्यांना मिळाली आहे. कारण, पंगा या आगामी चित्रपटात कंगना एका आईच्या भूमिकेत दिसणार आहे. पंगाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला असून त्यातही ती एका गृहिणीच्या रुपात दिसत आहे.

#KanganaRanaut … First look poster of #Panga … #PangaTrailer drops on 23 Dec 2019… Costars #JassieGill , #RichaChadha and #NeenaGupta … Directed by Ashwiny Iyer Tiwari… Produced by Fox Star Studios… 24 Jan 2020 release. pic.twitter.com/WCx0XL4M7B

कंगनाची बहीण रंगोली चंडेल हिने यांसंबधीचा खुलासा केला आहे. तिने तिच्या ट्वीटमध्ये एका गोष्टीकडे लक्ष वेधलं आहे. ती म्हणाली की, एखाद्या अभिनेत्रीसाठी सर्वात अपमानास्पद गोष्ट काय असेल तर ती म्हणजे आईची भूमिका ऑफर होणं. पण, मणिकर्णिकामध्ये एका आईची भूमिका यशस्वीपणे साकारल्यानंतर कंगना आता पुन्हा रुपेरी पडद्यावर आईची भूमिका साकारणार आहे.

Kangana says when she was new biggest insult to an actress was to be approached for Maa ka role, it deeply disturbed her, after playing a mother in successful Manikarnika she is all set to be a mother again….(contd) pic.twitter.com/Q967Fijdp0

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) December 19, 2019