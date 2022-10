कानपूरमध्ये देवीच्या दर्शनावरून परतणाऱ्या भाविकांच्या गाडीला अपघात, 26 जण ठार

फतेहपूर येथील चंद्रिका देवीच्या दर्शनावरून परतणाऱ्या भाविकांच्या गाडीला अपघात झाला असून या अपघातात 26 भाविक ठार झाले आहेत. या अपघातात 14 जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे.

PM Modi expresses condolences over tractor-trolley mishap in Kanpur & also announces an ex-gratia of Rs 2 lakh from PMNRF to the next of kin of the deceased & Rs 50,000 to the injured https://t.co/kF97Rufccz pic.twitter.com/pNWOmDeV9D

