तुच्छ लोकांचं तुच्छ राजकारण, कपिल सिब्बल भाजपवर संतापले

खासदारकी रद्द करण्यात आल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आता सरकारी बंगलाही सोडावा लागणार आहे. लोकसभेच्या हाऊसिंग कमिटीकडून तशी नोटीस राहुल यांना बजावण्यात आली आहे. या कारवाईवर राज्यसभेचे सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तुच्छ लोकांचं तुच्छ राजकारण असल्याची टीका सिब्बल यांनी केली आहे.

कर्नाटकच्या कोलारमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सगळे चोर मोदीच का असतात, अशी टीका केली होती. त्याकर आक्षेप घेत गुजरातमधील भाजप आमदाराने राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. राहुल गांधींनी मोदी समाजाचा अपमान केला, असा आरोप भाजपच्या आमदाराने केला होता.

Rahul asked to vacate bungalow

Their conscience has gone on a vacation

Petty politics

Of petty men

