जातीय हिंसा ही 2024ची तयारी, कपिल सिब्बल यांची भाजपवर टीका

राज्यसभेचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी भारतीय जनता पक्षावर टीका केली आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशात जातीय हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याची योजना भाजप बनवत आहे. पश्चिम बंगाल आणि गुजरात येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना हा फक्त याचा ट्रेलर आहे, असं टीकास्त्र सिब्बल यांनी सोडलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या हावडा जिल्ह्यात गुरुवारी राम नवमीच्या शोभायात्रेदरम्यान दोन गटात हिंसाचार उफाळला होता. त्यानंतर गुजरात आणि महाराष्ट्र येथेही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. त्याचाच संदर्भ देत सिब्बल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, 2024 जवळ येत आहे. अशा परिस्थितीत भाजप जातीय हिंसा, द्वेष पसरवणारी भाषण आणि अन्य साधनं, अल्पसंख्याकांना मारहाण, ईडी-सीबीआय-निवडणूक आयोगाचा वापर करून विरोधी पक्षांना लक्ष्य करणं या योजनांवर काम करत आहे. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत झालेल्या हिंसाचाराच्या घटना या फक्त ट्रेलर आहेत, असं सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

As we approach 2024

For the BJP

On the table :

1) communal violence

2) hate speech

3) baiting minorities

4) target opposition by use of ED, CBI, election commission

Trailer :

Burning of Bengal

Stoking communal violence in Karnataka, Maharashtra, Gujarat

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 1, 2023