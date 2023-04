Subedar Major Tsewang Murop कारगिल युद्धाचे हिरो रस्ते अपघातात शहीद, वीर चक्राने झालेला सन्मान

कारगिल युद्धाचे हिरो आणि वीर चक्राने सन्मानित सुभेदार मेजर त्सेवांग मुरोप (Subedar Major Tsewang Murop) हे शनिवारी रात्री लेहजवळ रस्ते अपघातात शहीद झाले आहेत. लडाखमधील लेह येथे त्यांचा भीषण अपघात झाला. अधिकाऱ्यांनी रविवारी याबाबत माहिती दिली.

फायर अॅण्ड फ्युरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल राशिम बाली यांनी कारगिल युद्धाच्या हिरोच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. लेफ्टनंट जनरल बाली यांनी सुभेदार मेजर यांच्या घरी जाऊन शोक व्यक्त केला. मुरोप यांचे वडील नायब सुभेदार चेरिंग मुरोप अशोक चक्र (सेवानिवृत्त) यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.

Fire and Fury Corps deeply regrets the sad demise of the Braveheart Sub Maj Tsewang Morup, Vir Chakra @adgpi @NorthernComd_IA https://t.co/fMxbVETVHP pic.twitter.com/Vj22Tkl45c

The Kargil Hero and Son of the Soil Bids Adieu 🇮🇳

We have lost Sub Maj Tsewang Morup, Vir Chakra, hero of Kargil War and son of Naib Subedar Chhering Mutup, Ashok Chakra, in a tragic accident.

Condolences to the most decorated family of the Country.

Rest in peace braveheart… pic.twitter.com/tNxzKiUYbU

— Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (Retd) 🇮🇳 (@major_pawan) April 2, 2023