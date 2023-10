बंगळुरुत फटाक्यांच्या गोदामाला भीषण आग, 12 जणांचा होरपळून मृत्यू; चार गंभीर जखमी

कर्नाटकात शनिवारी सायंकाळी फटाक्यांच्या गोदामाला भीषण आग लागली. या आगीत होरपळून 12 जणांचा मृत्यू झाला असून चार गंभीर जखमी झाले आहेत. या चौघांनाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील एकाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळतेय.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी साडे चारच्या सुमावार बंगळुरुतील अनेकल तालुक्यातील अट्टीबेले येथे फटाक्यांच्या गोदामाला आग लागली. आगीमुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गोदामात साठवलेल्या फटाक्यांनी अवघ्या काही सेकंदात पेट घेतला आणि मोठे स्फोट झाले.

फटाक्यांच्या दुकानाला आग लागल्याची माहिती मिळताच अगनिशमन दलाच्या पाच गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी गोदामामध्ये घुसून जखमी कामगारांना बाहेर काढले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे. या आगीमध्ये गोदामासह अनेक वाहनंही जळून खाक झाली आहेत. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

बालाजी क्रॅकर्स नावाच्या दुकानाच्या गोदामामध्ये एका ट्रकमधून फटाके नेली जात होती. ही घटना घडली तेव्हा गोदामात 20 कामगार काम करत होते. यातील 12 जणांचा होरपळून झाला, तर दुकान मालकासह चार जण गंभीर जखमी झाले. नवीन असे दुकान मालकाचे नाव असून मृतांची आणि जखमींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असल्याचे बंगळुरू ग्रामीणचे एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी यांनी सांगितले.

#WATCH | Karnataka: Morning visuals from a firecracker store in Attibele where 12 people lost their lives after a fire broke out in the shop yesterday.

Karnataka CM Siddaramaiah is scheduled to visit the accident site today. pic.twitter.com/kzb72oVp2T

— ANI (@ANI) October 8, 2023