मोठी बातमी – ‘सेक्स स्कॅंडल’मध्ये अडकलेल्या भाजप मंत्र्याचा अखेर राजीनामा

‘सेक्स स्कॅंडल’मध्ये अडकलेले कर्नाटकचे जलसंसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली (Ramesh Jarkiholi) यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. जारकीहोली यांनी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपवला आहे.

जारकीहोली यांनी आपल्या राजीनामापत्रामध्ये म्हटले की, ‘माझ्यावरील आरोप सत्यापेक्षा कोसो दूर आहेत. मी या प्रकरणात निर्दोष सिद्ध होईल असा मला विश्वास आहे. परंतु नैतिक आधारावर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे.’

Karnataka Minister Ramesh Jarkiholi tenders resignation from his post in the wake of his alleged involvement in a sex tape case. His letter to CM reads, ‘Allegation against me is far from truth. As fair investigation should take place, I’m resigning on moral grounds.”

