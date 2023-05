Karnataka CM Oath Ceremony कर्नाटक सरकारचा आज शपथविधी, खरगेंच्या मुलासह ‘हे’ 8 आमदार घेणार मंत्रीपदाची शपथ

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा धुव्वा उडवत काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले. निकाल लागल्यानंतर आठवड्याभरानंतर कर्नाटकमध्ये नवीन सरकार स्थापन होत आहे. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदाची, तर डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्यासह काँग्रेसचे आठ आमदारही मंत्रीपदाची शपथ घेतील. यात काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मुलाचाही समावेश आहे.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवत 135 जागा जिंकल्या. मात्र यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून सिद्धरामय्या आणि डी.के. शिवकुमार यांच्यात रस्सीखेच सुरू झाला. दोघेही मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसले. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा चेंडू हायकमांडपुढे गेला. अखेर तीन-चार दिवस चर्चेंचे गुऱ्हाळ रंगल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या नावावर शिक्कामोर्बत करण्यात आला. त्यानंतर 20 मे रोजी नव्या सरकारला शपथविधी ठरला.

आज सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री म्हणून तर डी.के. शिवकुमार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. तसेच आठ आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात येईल. यात डॉ. जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज. एमबी पाटील, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खरगे, रामलिंगा रेड्डी आणि बीझेड जमीर अहमद खान यांचा समावेश आहे. यापैकी प्रियांक खरगे हे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे सुपुत्र आहेत.

K’taka swearing-in ceremony: 8 MLAs to take oath as ministers, strong government voted to power, says Kharge

Read @ANI Story | https://t.co/ted5XsXMzy#MallikarjunKharge #KarnatkaCM #DKShivakumar pic.twitter.com/EJefRMfWGx

— ANI Digital (@ani_digital) May 20, 2023