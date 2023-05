Karnataka election result काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांना अश्रू अनावर, ‘ती’ आठवण सांगताना झाले भावूक

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या काँग्रेस 135 जागांवर आघाडीवर असून भाजपची उडी फक्त 63 पर्यंत गेली पोहोचली आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा विजय पक्का होताना दिसताच कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. या निकालाबाबत आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी खूप मेहनत घेतली. जनतेने आमच्यावर विश्वास दाखवला, नेत्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. हे सामूहिक नेतृत्वाचे फळ आहे. मी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि मल्लिकार्जून खरगे यांना विश्वास देतो की, आम्ही कर्नाटकच्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू, असे शिवकुमार म्हणाले.

त्या आठवणींनी अश्रू अनावर

मी हे कधीही विसरू शकत नाही की, या भाजपाच्या लोकांनी मला तुरुंगात टाकलं तेव्हा सोनिया गांधी मला भेटायला तुरुंगात आल्या. मी तुरुंगात राहणं पसंत केले. हा गांधी कुटुंबाने, काँग्रेस पक्षाने आणि देशाने माझ्यावर टाकलेला विश्वास आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्याचे डोळे पाणावले.

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar gets emotional on his party’s comfortable victory in state Assembly elections pic.twitter.com/ANaqVMXgFr

— ANI (@ANI) May 13, 2023