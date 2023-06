पूल बांधायला सिद्धरामय्या घाबरले होते, पण मी घाबरत नाही!

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हे आपल्या स्पष्ट आणि सडेतोड मतांसाठी प्रसिद्ध आहेत. कर्नाटकातील हासन इथे बोलताना त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. सिद्धरामय्या हे पूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना स्टीलच्या पुलाच्या बांधकामावरून मोठा गदारोळ झाला होता. सिद्धरामय्या हे तेव्हा घाबरले होते, मात्र मी त्यांच्या जागी असतो तर असल्या विरोधांना बळी पडलो नसतो आणि हा पूल बांधून पूर्ण केला असा असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.

Many people suggest the construction of tunnels and flyovers in the state. In the previous Siddaramaiah govt, they wanted to build a steel bridge, but there was a massive uproar over it. At that time Siddaramaiah got scared and backed down from the project. If it was me, I would… pic.twitter.com/GHCfIixNhs

