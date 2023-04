Karnataka Election 2023 रडारड, निवृत्ती अन् सोडचिठ्ठी; भाजपमध्ये रंगलं नाराजीनाट्य

कर्नाटकमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी 189 जणांची पहिली, तर बुधवारी 23 जणांची यादी जाहीर केली. यात काही विद्यमान आमदारांसह मंत्र्यांनाही तिकीट नाकारण्यात आल्याने कर्नाटकमध्ये नाराजीनाट्य पहायला मिळत आहे. अनेक नेत्यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला असून याचा फटका भाजपला निवडणुकीमध्ये बसू शकतो.

आमदार ढसाढसा रडले

भाजपने उडपीचे आमदार रघुपती भट्ट यांचे तिकीट कापले आहे. त्यामुळे ते भावुक झाले आहेत. तिकीट कापल्याचा निर्णय आपल्याला समाजमाध्यमातून कळाल्याने ते दु:खी झाले आहेत. पक्षावर नाराज नसून मला ज्या प्रकारे वागणूक दिली त्यामुळे मी दु:खी आहे. मला एकाही नेत्याने फोन करून तिकीट का कापले हे सांगितले नाही. पक्षाला आता माझी गरज नसावी. जर माझ्या जातीमुळे मला तिकीट दिले नसेल तर मी हे स्वीकारू शकत नाही, असे भट्ट म्हणाले. यावेळी ते ढसाढसा रडले.

Karnataka | I’m not unhappy with the Party, just sad because of the way I’m being treated. Not a single leader has called till now and told me why didn’t I get a ticket. Party doesn’t need me anymore: BJP MLA Raghupathi Bhat on ticket being denied to him (12/04)… pic.twitter.com/57GBBhYTeS — ANI (@ANI) April 12, 2023

माजी उपमुख्यमंत्र्यांची सोडचिठ्ठी

माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनाही तिकीट नाकारण्यात आले आहे. विधानसभेचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज असलेल्या सवदी यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना तिकीट मिळेल असे अपेक्षित होते. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारत बेळगावी जिल्ह्यातील अथणी येथून विद्यमान आमदार महेश कुमथल्ली यांना तिकीट दिले आहे. कुमथल्ली हे मूळचे काँग्रेसचे असून ते 2019मध्ये भाजपात दाखल झाले आहेत. दरम्यान, सवदी हे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाईल.

मंत्र्यांची राजकीय निवृत्ती

कर्नाटकचे मत्स्यमंत्री एस. अंगारा यांचेही तिकीट कापण्यात आले आहे. सहा वेळा आमदार राहिलेल्या अंगारा यांनी तात्काळ राजकीय निवृत्तीची घोषणा केली. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा करत असून आता राजकारणातून स्वेच्छानिवृत्ती घेत आहे. मी पक्षाचा प्रचारही करणार नाही. मात्र तिकीट नाकारल्याने आपण पक्षावर नाराज नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Karnataka | My honesty was my setback. Lobbying was not my hobby. I won’t be in politics anymore, not even in the election campaign.” Party (BJP) can take care of the new candidate: Angara S, Karnataka Minister on ticket being denied to him (12/04)#KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/DtrMbkc4J5 — ANI (@ANI) April 13, 2023

माजी मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीकडे धाव

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनाही पक्षाने तिकीट नाकारल्याने तेही नाराज असून पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत. तर दुसरीकडे शेट्टर हे आमचे मोठे नेते असून, ते एका बैठकीसाठी दिल्लीला गेले आहेत, असे भाजप नेते सी. टी. रवी यांनी सांगितले.

दरम्यान, मुदिगेरे विधानसभा मतदारसंघाचे (Mudigere constituency) आमदार एम.पी. कुमारस्वामी (MP Kumaraswamy) यांनीही भाजपला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्धार केला आहे. आजच आपण सभापतींकडे राजीनामा सोपवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.