Karnataka Election 2023 अमित शहांविरोधात एफआयआर दाखल, ‘त्या’ विधानावरून काँग्रेस आक्रमक

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अडचणीत आले आहेत. शहांच्या विधानाविरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली असून त्यांच्याविरोधात पोलिसात एफआयआर दाखल केली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉ. परमेश्वर आणि डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा तसेच भाजपच्या मेळाव्याच्या आयोजकांविरोधात बंगळुरूच्या हायग्राऊंड्स पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार दिली आहे. प्रक्षोभक विधाने, द्वेष पसरविणे आणि विरोधकांची बदनामी केल्याप्रकरणी पोलीसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

काँग्रेस सत्तेवर आल्यास दंगली होतील असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. या विधानाचा कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी समाचार घेतला. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने असे विधान केले असते तर त्याला अटक झाली असती. काँग्रेस सत्तेत आल्यास जातीय दंगली उसळतील असे विधान देशाचे गृहमंत्री कसे करू शकतात. ते गृहमंत्री आहेत, भाजपचे स्टार प्रचारक नाहीत, अशा शब्दात शिवकुमार यांनी समाचार घेतला.

#WATCH | Union Home Minister has said that if Congress comes to power then there will be communal rights. How can he say this? We have filed a complaint with the Election Commission of India on this: Karnataka Congress President DK Shivakumar pic.twitter.com/ra5OIuaLtR

— ANI (@ANI) April 27, 2023