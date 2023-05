Karnataka election result ‘ती एक घोषणा अन् भाजपचा पराभव’, सचिन पायलट यांनी सांगितलं विजयाचं गुपित

कर्नाटक विधानसभेच्या 224 मतदारसंघांसाठी 10 मे रोजी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी आज पार पडत आहे. एक्झिट पोलमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजांनुसार काँग्रेसने सुरुवातीच्या मतमोजणीमध्ये आघाडी घेतल्याचे दिसतेय. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाची मात्र पिछेहाट होताना दिसत आहे. याबाबत आता काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी प्रतिक्रिया दिली असून काँग्रेसच्या विजयामागील गुपित सांगितले आहे.

माध्यमांशी बोलताना सचिन पायलट म्हणाले की, काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळत आहे. मोठ्या संख्येने आम्ही कर्नाटकात विजयी होऊ. 40 टक्के कमीशन घेणाऱ्या भाजप सरकारविरोधात आम्ही दिलेल्या घोषणेला जनतेने स्वीकारले. तो भाजपच्या पराभवातील मोठा मुद्दा राहिला. लोकांनी तो मुद्दा स्वीकारला आणि काँग्रेसला बहुमत दिले, असे सचिन पायलट म्हणाले.

#WATCH | #KarnatakaElectionResults | Congress leader Sachin Pilot says, “Congress has the majority. We will have a thumping victory. The slogan of “40% commission government” given by us, was accepted by the public. It was a major issue raised by us to defeat BJP. People accepted… pic.twitter.com/qg8gfkSSWD — ANI (@ANI) May 13, 2023

बहुमत मिळेल

आम्ही आधीच म्हणालो होतो की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले तरीही काही होणार नाही आणि तसंच झाले. आम्ही 120 जागांवर आघाडीवर असून आम्हाला अपेक्षेप्रमाणे बहुमत मिळेल. आम्हाला कुणाच्याही पाठिंब्याची गरज नाही. काँग्रेस निश्चितपणे बहुमताचा आकडा गाठणार आहे, असे कर्नाटक विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.

#WATCH | “We told that even if PM Modi comes nothing will work and see that has happened. We are leading in 120 seats. As we expected we will get the majority”: Congress leader Siddaramaiah as party crosses majority mark in #KaranatakaElectionResults pic.twitter.com/QW7ozxzYvY — ANI (@ANI) May 13, 2023

दिल्लीत लागले पोस्टर

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असे चित्र आहे. विजयाची चाहूल लागताच दिल्लीतील काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर कर्नाटक विजयाचे पोस्टर लागले आहे. या पोस्टरवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही फोटो आहे.

A poster with the words “#Karnataka Vijay” put up outside AICC office in Delhi. Congress surges ahead in 117 seats while BJP leads in 76 seats as per the latest ECI trends. pic.twitter.com/tMBrxnKbEo — ANI (@ANI) May 13, 2023

काँग्रेस 120 जागांवर आघाडीवर

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार 224 जागांचे कल आले असून काँग्रेस 120 जागांवर आघाडीवर आहे, तर भाजप 72 जागांवर आघाडीवर आहे. जेडीएस 24 जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेसला आतापर्यंत 42 टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली आहेत.