Karnataka Poll भाजपला वैतागलेले माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी काँग्रेसच्या मार्गावर, सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा

कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत निवडणूक होत असून राजकीय खलबते वाढली आहेत. अनेक दिग्गज नेत्यांना डावलून आणि भाजप नेत्यांच्या नातेवाईकांना संधी दिल्याने भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीत वाद निर्माण झाला आहे. तिकीट न मिळालेल्या भाजपच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत, तर काहीजण पुढील वाटचालीचा विचार करत आहेत.

भाजपवर घराणेशाहीचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. कर्नाटकचे माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी राज्य काँग्रेसचे प्रमुख डीके शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांची बंगळुरू येथील निवासस्थानी भेट घेतली. अथणी मतदारसंघाचे तिकीट गमावल्यानंतर लक्ष्मण सवदी यांनी 12 एप्रिल रोजी विधान परिषद सदस्यत्वाचा आणि भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

#WATCH | Former Karnataka Deputy CM Laxman Savadi meets State Congress president DK Shivakumar & State LoP Siddaramaiah at the latter’s residence in Bengaluru

Laxman Savadi on April 12 resigned as Legislative Council member & from the primary membership of the BJP after losing… pic.twitter.com/fvaEm75IKm

— ANI (@ANI) April 14, 2023