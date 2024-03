कॉटन कॅण्डी, कोबी मंच्युरियनमधील रंगांमुळे कर्करोगाचा धोका; कर्नाटक सरकारने घातली बंदी

बाजारात मिळणारे खाद्य पदार्थ आकर्षक आणि टिकावू ठेवण्यासाठी फूड कलर आणि प्रिझर्वेटिव्सचा वापर केला जात आहे. यावर आता अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. फ़ूड कलर्स आणि त्यात मिसळली जाणारी रसायने आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. काही अभ्यासकांनी फूड कलर्समुळे मेटाबॉलिज्म आणि कर्करोगासारखे गंभीर आजारांच्या धोक्याबाबत सतर्क केले आहे. याबाबत आता कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय घेत कॉटन कॅण्डी, कोबी मंचुरियनमधील फूड कलरिंग एजंट रोडामाइन-बीवर बंदी घातली आहे.

कर्नाटकच्या आरोग्य विभागाकडून कॉटन कॅण्डी आणि कोबी मंच्युरिअनमध्ये रोडामाईन बी सारख्या कलरिंग एजंटच्या वापरावर बंदी घातलेली आहे. यासंबंधित अधिकृत आदेश जारी केला आहे. त्यात या फूड कलर्समुळे आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका लक्षात घेता यावर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

#WATCH | Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao says, “If anyone is found using Rhodamine-B food colouring agent, then severe action will be taken against them under the Food Safety Act.” pic.twitter.com/XnJpR8OAs2

