कर्नाटकातील हिजाबबंदी तूर्तास कायम राहणार

कर्नाटक सरकारने शाळा कॉलेजांमध्ये हिजाबबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयानेही सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत हिजाबबंदीचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं होतं. या अपिलावर झालेल्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण ऐकणाऱ्या न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झालं नव्हतं. दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी हिजाबबंदी योग्य असल्याचं म्हटलं होतं तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हिजाबबंदी अयोग्य असल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणाची सुनावणी आता मोठ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत कर्नाटकातील शाळा-कॉलेजात यापुढीही हिजाबबंदी सुरू राहील असं तिथले शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांनी म्हटले आहे. आम्हाला हिजाबबंदीवर चांगला आदेश येईल अशी अपेक्षा होती, जगभरातील महिला हिजाबचा विरोध करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहील असे नागेश यांनी म्हटले आहे.

We welcome Supreme Court verdict. We had expected a better judgement as women worldwide are demanding to not wear hijab/burqa. Karnataka HC order remains applicable in interim time; ban on wearing of hijab in educational institutions of the state remains: Karnataka min BC Nagesh pic.twitter.com/X84q78FlFc

— ANI (@ANI) October 13, 2022