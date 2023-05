हिजाब बंदीचा मुद्दा कर्नाटकात पुन्हा तापणार? काँग्रेसच्या मंत्र्यांचं महत्त्वाचं विधान

कर्नाटक निवडणुकांच्या आधी काही महिने कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा मुद्दा हा अधिक चर्चेत राहिला होता. आता अॅम्नेस्टी इंडियाने हिजाब बंदी मागे घेण्याची मागणी केल्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीचा विचार करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

अॅम्नेस्टी इंडियाने मंगळवारी कर्नाटक सरकारला शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांना हिजाब घालण्यावरील बंदी तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ट्विटर वरून करण्यात आलेल्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी ही एक सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली मागणी आहे.

सध्या लागू असलेली हिजाब बंदी मागे घेण्याबद्दल, कर्नाटकचे मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जी परमेश्वरा म्हणाले की सरकार ‘भविष्यात आम्ही यात लक्ष घालू’.

We will see in future what best we can do. Right now, we have to fulfil the five guarantees we made to the people of Karnataka: State minister Dr G Parameshwara on Amnesty India demanding hijab ban in Karnataka be rolled back pic.twitter.com/6jt63uXaf3

