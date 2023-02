Karnataka Hijab Row : कर्नाटक हिजाब प्रकरणी लवकरच 3 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करणार- सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटक सरकारने शाळा कॉलेजांमध्ये हिजाबबंदी वरील निर्णय कायम ठेवल्याने या आदेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. सदर प्रकरण रजिस्टारकडे नोंद करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने वकिलांना दिली आहे. लवकरच हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे केली जाईल, असे आश्वासन सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

बुधवारी (22 फेब्रुवारी) एका वकिलाने सरन्यायाधीशांसमोर प्रकरण मांडताना सांगितले की, 9 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेत मुलींना हिजाब घालून बसण्याची परवानगी द्यावी. या याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या स्थापनेचा विचार केला जाईल, असे सांगितले.

Supreme Court asks lawyers to mention the matter relating to Hijab before the registrar. SC assures it will give a date soon, the matter will be heard by a three-judge bench. pic.twitter.com/kShSCsneaE

— ANI (@ANI) January 23, 2023