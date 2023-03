कर्नाटकातील हुबळी जगभरातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक, रेल्वेच्या विक्रमाची गिनीज बुकात नोंद

हिंदुस्थानी रेल्वेचे जाळे जगभरात मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. रेल्वेचा इतिहासही अतिशय जुना आहे. प्रवाशांच्या सोयाकरिता रेल्वेतर्फे नवनवीन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. आता यामध्ये आणखी एका नव्या विक्रमाची नोंद झाली आहे.

कर्नाटकातील हुबळी येथे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण झाले आहे. हे स्टेशन 1,507 मीटर लांब असून हे बांधण्याकरिता सुमारे 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हिंदुस्थानी रेल्वेच्या या विक्रमाला ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ने मान्यता दिली आहे. मात्र, यापूर्वी हे विजेतेपद भारताच्या गोरखपूर जंक्शनच्या नावावर होते.

या रेल्वे प्लॅटफॉर्मबद्दल असा दावा केला जात आहे की, हा केवळ देशातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठा रेल्वे प्लॅटफॉर्म आहे. श्री सिद्धारुढ स्वामी रेल्वे स्टेशन हे कर्नाटकातील हुबळी येथील महत्त्वाचे जंक्शन आणि व्यापारी केंद्र आहे.

