हातात तलवार घेतलेला व्हिडीओ पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याची धमकी

कर्नाटकच्या मोहम्मद रसूल कद्दारे नावाच्या तरुणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. त्याने सोशल मीडियावर थेट हातात तलवार घेतलेला व्हिडीओ पोस्ट करत, नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याची धमकी दिली होती. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलीस त्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. त्या तरुणाविरोधात यादगिरी सुरपुर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.

Karnataka | An FIR has been registered against Mohammed Rasool Kaddare at Yadgiri’s Surpur police station. He shared a video on social media where he threatened to kill PM Modi if the Congress government came to power at the Centre. FIR has been registered under section…

