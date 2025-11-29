Karnataka Power Tussle – एकत्र ब्रेकफास्ट, एकत्रच पत्रकार परिषद; सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंघर्ष मिटणार?

सामना ऑनलाईन
|

कर्नाटक काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचलेला असतानाच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे शनिवारी सकाळी मुख्यमंत्री निवासस्थानी पोहोचले. तिथे त्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासोबत एकत्र नाश्ता केला. त्यानंतर दोघांनीही एकत्र पत्रकार घेत आमच्यात कोणतेही मतभेद नसून काँग्रेस हायकमांडच्या निर्णयाचा सन्मान केला जाईल असे म्हटले.

काँग्रेस हायकमांडने सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना सत्तासंघर्षाचा वाद मिटवूनच दिल्लीत येण्यास सूचवले होते. हायकमांडने काम टोचल्यानंतर शनिवारी सकाळी शिवकुमार ब्रेकफास्टसाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कावेरी या निवासस्थानी पोहोचले. दोन्ही नेत्यांनी इडली-सांबारवर ताव मारला. शिवकुमार यांनी स्वत: याचा फोटो आपल्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केला. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि भविष्यातही कोणतेही मतभेद होणा नाहीत. आमचा मुख्य अजेंडा 2028 ची विधानसभा निवडणूक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकही महत्त्वाची आहे. आम्ही दोघांनी यावर चर्च केली, अशी माहिती यावेळी सिद्धरामय्या यांनी दिली. तसेच आमच्यात इतर कोणत्याही बाबींवर चर्चा झाली नाही. आम्ही फक्त नाश्ता केला. ते आज माझ्या घरी आले आणि मलाही त्यांनी त्यांच्या घरी येण्याचे आमंत्रण दिले, असेही सिद्धरामय्या यावेळी म्हणाले.

आम्ही हायकमांड जे काही सांगेल त्याचे पालन करण्याच निर्णय घेतला आहे. उद्यापासून कोणताही संभ्रम राहणार नाही आणि आताही कोणताही संभ्रम नाही. काही मिडिया रिपोर्ट गोंधळ निर्माण करत आहेत, असेही ते म्हणाले. भाजप आणि जेडीएसला खोटे पसरवण्याची सवय असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले की, नेतृत्वाबाबत हायकमांड जो निर्णय घेईल तो आम्ही मान्य करू. आमच्यात कोणतीही गटबाजी नाही. आम्ही एकत्र काम करत आहोत. राज्यातील लोकांच्या पाठींब्यामुळे आणचे सरकार आले आणि त्यांच्या अपेक्षा आम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत. त्याच दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे.

