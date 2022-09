अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार, मुरुघा मठाचे प्रमुख शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांना अखेर अटक

कर्नाटकातील चित्रदुर्ग येथील मुरुघा मठाचे प्रमुख संत शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांना पोलिसांनी अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अखेर अटक केली आहे. कर्नाटकचे एडीजीपी आलोक कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे. अटकेनंतर आता नियमानुसार प्रक्रिया पार पाडली जाईल आणि वैद्यकीय चाचणी केली जाईल. त्यानंतर त्यांना न्यायमूर्तींसमोर हजर केले जाईल, असेही आलोक कुमार यांनी सांगितले.

मुरुघा मठाचे प्रमुख संत शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांच्यावर भाजप सरकार आणि पोलीस कारवाई करत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. सरकार आणि पोलिसांच्या निष्क्रीयतेचा निषेध करण्यासाठी दलित आणि विद्यार्थी संघटनांसह इतरांनी 2 सप्टेंबर रोजी निषेध आंदोलनाचे आयोजनही केले होते. अखेर चौफेर टिकेनंतर शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांच्याविरोधात कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. गुरुवारी सकाळी त्यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटिस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर सायंकाळी त्यांना पोलिसांनी अटक केली.

The due procedure will be followed. Medical test and investigation will be done as per the procedure. He will also be produced before judge: Alok Kumar, ADGP, Law and Order Karnataka https://t.co/g2Y26UQLWE

