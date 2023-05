‘कर्नाटक मॉडेल’ इतर राज्यातही राबवता येईल, भाजपच्या पराभवासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्र यावं!

कर्नाटक मॉडेल इतर राज्यांमध्येही राबवता येईल. यासाठी समविचारी पक्षांना किमान समान कार्यक्रमावर काम करावे लागेल, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार व्यक्त केले.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे विरोधी पक्षांमध्ये उत्साह संचारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविवारी सायंकाळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) नेते डी. राज यांनी शरद पवार यांची मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी भाजपला भक्कम पर्याय देण्याबाबत चर्चा केली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी विरोधकांच्या ऐक्याबाबत भाष्य केले.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीने स्पष्ट संदेश दिला आहे. यामुळे विरोधकांना नवा मार्ग मिळाला आहे. इतर राज्यांमध्येही कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. यासाठी त्या-त्या राज्यांमधील समविचारी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपचा पराभव केला पाहिजे, असे शरद पवार म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, कर्नाटकामध्ये काँग्रेस स्वबळावर भाजपचा पर्याय बनली आहे. मात्र इतर राज्यांमधील समविचारी पक्षांना किमान समान कार्यक्रावर काम करावे लागेल. कर्नाटकसारखी परिस्थिती आणि किमान समान कार्यक्रम या दोन्ही आघाड्यांवर आम्ही काम करू. ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही ते म्हणाले.

Maharashtra | We have got a message from Karnataka. The state has shown a path to the opposition. If a single party like Congress in Karnataka can show their power against BJP then in other states like-minded parties should come together and defeat BJP: NCP chief Sharad Pawar… pic.twitter.com/40YtF40nrp

