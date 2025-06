Uttarakhand News – केदारनाथ यात्रेतील काही भाविक दरीत कोसळले; दोघांचा मृत्यू, तिघे जखमी तर एक बेपत्ता

उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ यात्रेला जाणाऱ्या काही भाविकांचा अपघात झाला. काही भाविक बुधवारी जंगलचट्टी येथील पोल क्रमांक 153 जवळील डोंगरावरून दरीत पडले. यात दोन भाविकांचा मृत्यू झाला तर, तीनजण जखमी झाले आहेत. एक भाविक बेपत्ता आहे. या घटनेची माहिती मिळताच DDRF चे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे.

#WATCH | Uttarakhand | Two people dead, three injured due to the falling of stones from the top of a hill near Junglechatti ghat on the trek route to Kedarnath Dham, says Rudraprayag Police.

On information about the incident, Police and DDRF personnel immediately reached the… pic.twitter.com/61rEl1QM7Z

— ANI (@ANI) June 18, 2025