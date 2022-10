Kedarnath helicopter crash अपघातात 5 महिलांसह 7 ठार, मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील ‘पायलट’चा समावेश

उत्तराखंडमध्ये केदारनाथजवळ मंगळवारी दुपारी मोठा अपघात झाला. भाविकांना घेऊन जाणारे एका खासगी कंपनीचे हेलिकॉप्टर कोसळले. या अपघातामध्ये पायलटसह सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये पाच महिलांचा समावेश आहे. अपघातात मृत्यू झालेले तिघे गुजरात आणि तिघे तमिळनाडूतील आहेत. तर पायलट महाराष्ट्रातील आहे.

केदारनाथ येथून उड्डाण घेतलेले हेलिकॉप्टर दुपारी पावणे बारा वाजता गरुडचट्टी येथे कोसळले. हेलिकॉप्टरच्या इंधन टाकीला हवेत आग लागली, त्यानंतर हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या अपघातामध्ये पायलटसह सर्वांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हेलिकॉप्टरच्या अपघाताची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टर आर्यन कंपनीचे होते. हेलिकॉप्टर अपघातात प्राण गमावलेल्या सहा प्रवाशांपैकी पाच महिला होत्या. अपघातात मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटली आहे. अनिल सिंह हे या हेलिकॉप्टरचे पायलट होते, ते महाराष्ट्रातील रहिवासी होते. तर पूर्वा रामानूज (वय – 26, गुजरात), क्रुती बराड (वय – 30, गुजरात), ऊर्वी बराड (वय – 25, गुजरात), सुजाता (वय – 56, तमिळनाडू), प्रेम कुमार (वय – 63, तमिळनाडू) आणि कला (वय – 60, तमिळनाडू) अशी मृत भाविकांची नावे आहेत.

Uttarakhand | As per the disaster management department in Rudraprayag, 7 people died and nobody was injured in the helicopter crash in Phata of Kedarnath https://t.co/XebTC6CGY4 pic.twitter.com/gPE5M33Q1j

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 18, 2022