घरी केलेला दही वडा वातड होऊ नये म्हणून या टिप्स लक्षात ठेवा

दही वडा हे नाव ऐकताच आपल्या तोंडाला पाणी सुटते. घरच्या घरी स्वादिष्ट आणि मऊ लुसलुशीत दहीवडा करण्यासाठी आपण काही टिप्स लक्षात ठेवायला हवा. अनेकदा लोक तक्रार करतात की, दही वडा हा कडक होतो किंवा मध्यभागी गुठळ्या होतात. घरी मऊ आणि गुठळ्या नसलेले दही वडे कसे बनवू शकता.

दही वड्याचे पीठ तयार होईल, तेव्हा तळण्यापूर्वी तुमचे हात हलके ओले करा. ओल्या हातांनी पीठाचा एक छोटा गोळा घ्या आणि तेलात टाका. वडा तयार करण्यासाठी आणि तेलात योग्यरित्या टाकण्यासाठी ही पद्धत खूप महत्वाची आहे.

सुरुवातीला गॅस मंद आचेवर ठेवा. पहिल्यांदा तेलात वडा घालाल तेव्हा गॅसची फ्लेम कमी असावी. त्यानंतर गॅस थोडा वाढवा कारण वडा घालताच तेलाचे तापमान वेगाने कमी होते. योग्य आचेवर वडे आतून चांगले शिजतील.

वडा तळून बाहेर काढताना, लक्षात ठेवा की पिठात असलेली हवा बाहेर येत नाही. वडा तळण्यासाठी मध्यम तापमान आवश्यक आहे. खूप गरम तेलात वडा बाहेरून जळू शकतात आणि आत कच्चे राहतात. दुसरीकडे कमी आचेवर तळल्याने जास्त तेल शोषले जाते. म्हणून वडा नेहमी मध्यम आचेवर तळा.

वडा तळल्यानंतर पाण्यात टाकता तेव्हा पाणी पूर्णपणे थंड असले पाहिजे. पाणी कोमट किंवा गरम असेल तर, वड्याच्या आत गुठळ्या तयार होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचा पोत खराब होईल.

वडा पाण्यात टाकताना घाई करू नका. त्यांना हळूहळू पाण्यात टाका जेणेकरून ते व्यवस्थित भिजतील आणि मध्यभागी गुठळ्या राहणार नाहीत. वडा आतून मऊ करण्यासाठी ही पायरी खूप महत्वाची आहे.

एकतर वडा तळून घ्या आणि थोडा वेळ बाजूला ठेवा. वडे कोमट होतात तेव्हा पाण्यात टाका. किंवा तळल्यानंतर लगेच थंड पाण्यात टाका. लक्षात ठेवा, कोणत्याही परिस्थितीत मध्यभागी गुठळ्या राहू नयेत.

