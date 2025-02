बिहारमध्ये पोस्टिंग मिळाल्याने शिक्षिकेचा संताप, आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याने गमावली नोकरी

बिहारमधील जहानाबाद येथील केंद्रीय विद्यालयातील एका शिक्षिकेला बिहार आणि हिंदुस्थानातील इतर देशांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले आहे. दीपाली शहा असे या शिक्षिकेचे नाव असून तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने तिच्या पोस्टिंगच्या ठिकाणावर टीका केली आहे. तेथील लोकांचे वर्णन करताना तिने आक्षेपार्ह भाषा वापरली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच तिच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

