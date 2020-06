कोरोनाशी यशस्वीरित्या लढा दिल्याबद्दल केरळच्या आरोग्यमंत्री शैलजा यांचा UN कडून गौरव

कोरोना संकटाशी यशस्वी सामना केल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने केरळच्या आरोग्य मंत्री के शैलजा यांचा सन्मान केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचा हा कार्यक्रम ऑनलाईन होणार आहे. त्यात अनेक मान्यवरांचा सन्मान करण्यात येणार आहे ज्यांनी कोरोना संकटकाळात मोठे काम केले होते.

के शैलजा म्हणाल्या की राज्यात यापूर्वी निपाह सारखा विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला होता. तसेच 2018 आणि 2019 मध्ये सलग दोनदा राज्याला पुराचे संकट आले होते. या काळात आरोग्य विभागाने उत्तम कामगिरी केली. म्हणून कोरोनाचे संकट हातळण्यात मदत झाले असे शैलजा म्हणाल्या.

Participated in a panel discussion of @UN on the UN Public Service Day. It was an honour to be a part of a panel that included the UN Secretary-general, Director General of @WHO (@DrTedros) & many others. We had a great conversation on the ongoing efforts against #COVID19. pic.twitter.com/h2N4xEZROk

— Shailaja Teacher (@shailajateacher) June 24, 2020