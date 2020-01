ट्रान्सजेंडर महिला धूमधडाक्यात अडकली लग्नबंधनात, फोटो व्हायरल

केरळमधील महिला ट्रान्सजेंडर पत्रकार हैदी सादिया आज संपूर्ण विधीवत लग्नबंधनात अडकली आहे. हैदीने अथर्व मोहन या तरुणासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. केरळमधील अशा प्रकारचा हा चौथा विवाह आहे.

Kerala: Heidi Saadiya, the first transwoman journalist tied knot with Atharv Mohan in Ernakulam today. This is the fourth transgender marriage in the state under the Special Marriage Act. pic.twitter.com/dfzhzXbKic

— ANI (@ANI) January 26, 2020