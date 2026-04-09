केरळम, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये मतदान प्रक्रिया पूर्ण; उमेदवारांचे भवितव्य EVM मध्ये कैद

देशातील राजकीय लक्ष लागून राहिलेल्या केरळ, आसाम आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये गुरुवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडली. निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, तिन्ही ठिकाणी मतदारांनी मोठा उत्साह दाखवला असून अनेक केंद्रांवर मतदानाचे जुने विक्रम मोडीत निघाले आहेत. या सर्व जागांचे निकाल येत्या ४ मे २०२६ रोजी जाहीर होणार आहेत.

कुठे किती टक्के झाले मतदान?

‘टीव्ही९ भारतवर्ष’च्या वृत्तानुसार, पुद्दुचेरीमध्ये सर्वाधिक ८९.२० टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. आसाममध्ये ८५.१० टक्के मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला.

केरळममध्ये १४० जागांसाठी झालेल्या मतदानात ७७.५० टक्के मतदानाची नोंद झाली. कोझिकोड जिल्ह्यात मतदारांचा सर्वाधिक कल पाहायला मिळाला. येथे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ (LDF) आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ (UDF) यांच्यात थेट लढत आहे, तर भाजपनेही अनेक जागांवर आपले आव्हान निर्माण केले आहे. पुद्दुचेरीमध्ये अभिनेता विजय याच्या प्रवेशामुळे निवडणूक अधिकच चुरशीची झाली आहे. आता या तिन्ही राज्यांच्या सत्तेची चावी जनतेने ईव्हीएममध्ये बंद केली असून, निकालाच्या दिवशीच सत्तेचे चित्र स्पष्ट होईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

…आणि हा चेंडू थेट रवी शास्त्री स्टँडच्या छतावर! वानखेडेवर ‘रवी शास्त्री स्टँड’चे दिमाखदार अनावरण

पार्किंगवरून झाला वाद, ज्यूस विक्रेत्याने गाडी चालकाचे मुंडके छाटून रस्त्यात फेकले, पुढे घडले आणखी भयंकर…

महिला आरक्षण विधेयकावरून भाजपचा ‘निवडणूक ड्रामा’; आप खासदार संजय सिंह यांचा हल्लाबोल

सत्ता बळकावण्यासाठी भाजपने मतदार यादीतून ९० लाख नावे हटवली; ममता बॅनर्जींचा गंभीर आरोप

शिंदे गटाच्या दिलीप लांडेंची आमदारकी धोक्यात! हायकोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकीत वापरलेल्या ईव्हीएमची तपासणी होणार

मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल वनला आग, अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

मोबाईलचा स्फोट अन् UPSC विद्यार्थ्याचे स्वप्न भंगले! ग्राहक आयोगाने Realme ला ठोठावला लाखांचा दंड

असंसदीय भाषेवरून प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारावर भडकले आसामचे मुख्यमंत्री

छत्रपती संभाजीनगर हादरले, भररस्त्यात माथेफिरू प्रियकराने प्रेयसीचा गळा चिरला