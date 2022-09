केरळच्या रिक्षा चालकाचं नशीब फळफळलं, शनिवारी लॉटरीचं तिकीट काढलं अन् रविवारी झाला कोट्यधीश

‘देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के’, अशी एक हिंदीमध्ये म्हण आहे. या म्हणीचा तंतोतंत प्रत्यय सध्या केरळमधील एका रिक्षा चालकाकडे पाहून येतोय. शनिवारी लॉटरीचे तिकीट खरेदी केलेला हा रिक्षा चालक रविवारी कोट्यधीश झाला. अनुप असे या रिक्षा चालकाचे नाव आहे.

तिरुअनंतपुरममधील श्रीवरहम येथे राहणाऱ्या अनुप यांनी गेल्या शनिवारी ओणम बंपर लॉटरीचे तिकीट खरेदी केले होते. हेच तिकीट काही दिवसातच आपल्या नशिबाचे दरवाजे उघडणार असल्याचे यत्किंचितही कल्पना अनुप यांना नव्हती. पुढच्याच दिवशी लॉटरी जिंकणाऱ्याच्या नावाची घोषणा झाली आणि अनुप यांच्या आनंदाला आकाश ठेंगणे झाले. अनुप यांनी चक्क 25 कोटी रुपयांची लॉटरी जिंकली.

Kerala auto-rickshaw driver, who was planning to go to Malaysia to work as a chef, wins Rs 25 crore Onam bumper lottery, just a day after his application for a loan of Rs 3 lakh was approved

— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2022