कायद्यापेक्षा कुणी मोठे नाही, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना फटकारले

स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय)च्या कार्यकर्त्यांनी ताफ्याला काळे झेंडे दाखवल्याने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी रस्त्याच्या कडेलाच खुर्ची टाकून धरणे आंदोलन दिले. यामुळे केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी राज्यपालांना फटकारले आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने तातडीने आरिप मोहम्मद खान यांच्या सुरक्षेत वाढ करत त्यांना झेड प्लस सुरक्षा प्रदान केली आहे.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हे एका कार्यक्रमासाठी कोल्लम भागात जात होते. मात्र निलामेल भफागात एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवले. राज्यपाल सिनेटमध्ये संघ परिवारातील व्यक्तींची नेमणूक करत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. काळे झेंडे दाखवल्याने राज्यपालांनी गाडी थांबवली आणि खाली उतरून आंदोलकांशी हुज्जत घातली. यादरम्यान पोलिसांनी त्याना बाजूला नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलीस पक्षपाती कारवाई करत असल्याचा आरोप करत राज्यपाल रस्त्याच्या कडेला खुर्ची टाकून बसले. कारवाई होत नाही तोपर्यंत येथून हलणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. अखेर पोलिसांनी 17 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचे पत्र दिल्यानंतर राज्यपाल तिथून निघाले.

#WATCH | Kerala Governor Arif Mohammed Khan confronts SFI activists holding a black-flag protest against him in Kollam. Police present on the spot pic.twitter.com/9NaKwz9S0o

— ANI (@ANI) January 27, 2024